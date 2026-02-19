El pasado lunes 16 de febrero a las 4:31 de la mañana quedó registrado el último mensaje enviado desde el celular de Cristian Martín Martín, estudiante de la Universidad El Bosque que días después fue hallado sin vida en zona rural del municipio de Gachancipá.

Lea más: Lo que hallaron junto al cuerpo de Cristian Sneider Martín, el estudiante encontrado en Gachancipá, podría cambiar el rumbo de la investigación

El joven, quien cursaba Matemáticas y Ciencias de Datos, salió de su casa en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, alrededor de las 4:00 a. m., como parte de su rutina diaria para asistir a clases. Sin embargo, nunca llegó a la institución. Su paradero fue desconocido durante casi 24 horas, hasta que su cuerpo fue encontrado suspendido de un árbol en área rural del municipio.

Por otro lado, según lo conocid conocido por El Tiempo, la última conversación del joven fue con su pareja sentimental. De acuerdo con la información publicada por el medio, el intercambio de mensajes inició a las 3:23 de la madrugada del lunes, cuando la joven le escribió: “hasta mañana mi vida preciosa. Te amo”.

Asimismo, más tarde, a las 4:31 a. m., Cristian respondió: “buenos días amor”, momento en el que iba a salir de su casa a la Universidad.

En la captura de pantalla conocida por El Tiempo también se observa que, hacia las 11:36 de la mañana, al no tener noticias de él, su pareja le envió un nuevo mensaje. “¿Amor mío cómo vas?”. Posteriormente, a las 12:42 p. m., insistió con, “¿vida mía saliste?”.

Ver más: Hallan sin vida a estudiante de la Universidad El Bosque en Gachancipá, Cundinamarca

La conversación muestra además dos llamadas perdidas realizadas por su novia las 6:49 y 7:10 de la noche, acompañadas de mensajes con signos de interrogación ante la falta de respuesta.

Por otro lado, Fernanda Martín, hermana del estudiante, manifestó que, hasta el momento, se ha confirmado que Cristian no asistió a clases el día de su desaparición.

La familia entregó a la Fiscalía el teléfono celular y un computador del joven, elementos que serán analizados dentro de la investigación. Asimismo, Janeth Martín, madre del estudiante, manifestó que también pusieron a disposición de las autoridades material fotos, videos y conversaciones con amigos. “Todo lo que se pueda entregar se lo daremos a la Fiscalía, no tenemos nada que ocultar”.

Finalmente, los familiares sostienen que la muerte de Cristian Martín no fue un hecho aislado y piden que se adelanten investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido. “Yo voy a ir detrás de todo esto y voy a dar con los que mataron a mi hijo”, afirmó la madre.

Lea también: Acción de tutela contra presidente Petro por “señalamientos” contra la madre del niño fallecido Kevin Acosta

El cuerpo del joven fue trasladado a un centro asistencial en Zipaquirá y se espera que sea entregado a sus familiares en la tarde de este jueves.