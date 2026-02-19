La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico lanzaron una nueva ‘Megaferia de Empleo’ en la capital de la República. Se lleva a cabo este jueves 19 de febrero de 2026, con Corferias como sede, donde más de 160 empresas aliadas ofrecerán en un mismo lugar más de 17.000 vacantes y puestos laborales disponibles.
“En esta ‘Megaferia de Empleo’ contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad. Trabajamos por la inclusión laboral y por generar oportunidades reales para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo”, indicó Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.
¿Cómo participar e inscribirse a la ‘Megaferia de Empleo’ 2026 en Bogotá?
La jornada tendrá lugar en Corferias, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con la participación de más de 160 empresas de sectores como comercio, construcción, financiero, logística, manufactura, salud, turismo y gastronomía, TIC e industrias creativas. La Alcaldía aclaró que el evento es gratis y las personas interesadas deben inscribirse previamente en www.desarrolloeconomico.gov.co/megaferia.
En el evento, 147 empresas adelantarán una preselección básica durante la jornada y agendará a las y los candidatos a entrevistas laborales.
También se tendrá un espacio académico en empleabilidad, con charlas de expertos sobre temas como “El talento no tiene edad, tiene contexto” y “Cómo volverte visible, valioso y elegible”, entre otros.
Los asistentes también podrán postularse directamente a miles de ofertas laborales en sectores como tecnología, comercio, servicios, salud, logística, manufactura, entre otros.
En el proceso los participantes recibirán orientación laboral por parte de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección avanzados que incluyen entrevistas.
Estas son las vacantes disponibles en la ‘Megaferia de Empleo’ 2026 en Corferias
En esta edición se ofertan más de 920 vacantes dirigidas a personas mayores de 50 años, en cargos como:
- Residente de obra.
- Diseñador (a).
- Ingeniero (a).
- Profesional en enfermería.
- Médico (a).
- Analista de contabilidad.
- Entre otros.
La ‘Megaferia’ también abre oportunidades para la población joven, con más de 9.730 puestos de trabajo disponibles en áreas como:
- Auxiliar de droguería y farmacia.
- Auxiliar de enfermería.
- Enfermero (a).
- Psicólogo (a).
- Ingenierías de software.
- Análisis de datos.
- Mercadeo.
- Publicidad.
- Marketing digital.
Asimismo, se ofertan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, facilitando su primera vinculación al mercado de trabajo. Entre las vacantes se encuentran:
- Técnico (a) auxiliar de enfermería.
- Profesional en enfermería para urgencias y hospitalización.
- Técnico (a) auxiliar de farmacia.
- Optómetra.
- Auxiliar de odontología.
- Profesionales en ingeniería civil.
- Arquitectura.
- Y otros cargos áreas afines al sector construcción.
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros, aclara la Alcaldía en el comunicado.