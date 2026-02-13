La publicación del auto completo de suspensión de la anterior emergencia económica de se publicaría la próxima semana, según confirmó Paola Meneses, presidenta del Corte Constitucional.

En Blu Radio, Meneses confirmó que se está trabajando para publicar el auto de la medida que fue tomada en diciembre: “Estamos en este momento trabajando arduamente, haciendo el mayor de los esfuerzos para, en la medida de lo posible, publicar y proferir el auto de suspensión en la semana que viene”.

Ahora, la misma Corte tiene en sus manos el nuevo decreto de emergencia económica. El expediente fue asignado por sorteo al magistrado Miguel Polo, quien deberá presentar la ponencia ante la Sala Plena.

“El decreto que declaró la emergencia económica fue radicado ante la Corte el día de ayer y nosotros procedimos de inmediato a hacer el reparto. (…) Lo que viene es el estudio por parte del magistrado ponente y la presentación de la correspondiente ponencia para estudio de la sala plena”, explicó Meneses.

Agregó: “Los términos para decidir este tipo de decretos son reducidos en un tercio frente a los términos normales”.

Aclaró también, sobre la posibilidad de que la Corte suspenda provisionalmente también la nueva emergencia económica, que “habría que esperar si existe alguna solicitud de suspensión (…) y la Corte procederá a hacer el estudio correspondiente”.

Sobre la no publicación del auto completo de la suspensión de la emergencia económica pasada, Meneses aclaró que la Corte optó inicialmente por emitir un comunicado debido al alto impacto de la determinación: “Como quiera que, a pesar de ser un auto, tenía tanto impacto, era tan importante la decisión, pues nosotros decidimos emitir un comunicado”.

Añadió en el medio nacional: “El debate en efecto fue un debate nutrido, profundo en derecho, riguroso. Pero cuando ya se adoptó la decisión, se adoptó la decisión definitiva con la votación que ustedes pudieron perfectamente ver”.