Óscar Guachetá, alcalde del municipio de Morales, Cauca, y un integrante de su esquema de seguridad, fueron liberados luego de haber sido secuestrados en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, cuando regresaban de Bogotá.

La liberación se logró luego de un operativo conjunto entre las tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, el Gaula Militar y la Policía Nacional. El mandatario local y su escolta fueron ubicados en el corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, luego de los hechos ocurridos en la vereda La María, en Piendamó.

“Una vez conocido el caso, se activaron de manera inmediata los dispositivos de búsqueda y localización, lo que permitió ejercer presión operacional sobre la zona y frustrar la intención criminal de, al parecer, un grupo armado ilegal. Las dos personas se encuentran a salvo y en buenas condiciones de salud”, se lee en el comunicado del Ejército.

#AEstaHora | Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7 de la #Brigada29, el @GaulaMilitares, con el apoyo del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 y en coordinación con la @PoliciaColombia, lograron la liberación del alcalde del municipio de Morales, #Cauca, y de un integrante… pic.twitter.com/UpFXIjCfUX — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) February 11, 2026

En la publicación del Ejército se observa en video que Guachetá sufrió heridas en el rostro, pero no se especifica la razón.

Hay que recordar que el secuestro se produjo solo horas después de un caso similar que involucró a la senadora indígena Aída Quilcué, quien denunció haber sido interceptada junto a dos escoltas por un grupo armado en zona rural del Cauca.

La congresista aseguró que la presión ejercida por la Guardia Indígena, la fuerza pública y la comunidad permitió su liberación.