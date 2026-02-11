El candidato presidencial Abelardo De la Espriella marcó distancia de la Fiscalía General de la Nación, rechazó los señalamientos que lo vinculan con su cúpula y lanzar un duro discurso contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de intentar desviar la atención de los escándalos que sacuden a su gobierno.

De manera enfática, el abogado negó conocer a la fiscal general Luz Adriana Camargo o a su esposo, Germán Marroquín, y calificó como infundadas las versiones que hablan de una supuesta cercanía entre ellos. A su juicio, estas acusaciones hacen parte de una estrategia política del mandatario para proteger a su círculo más cercano.

“No conozco a la señora fiscal, no sé quién coño es el marido“, dijo en diálogo con Blu Radio.

El aspirante presidencial aseguró que, de llegar al poder, impulsará una revisión exhaustiva de la gestión del actual gobierno. Propuso una auditoría internacional que abarque todas las entidades del Estado con el objetivo de establecer responsabilidades por presuntos hechos de corrupción.

En este sentido, señaló que "Petro no puede quedar impune" si se comprueba que ha pasado por encima de la Constitución y la ley.

“Yo quiero ver preso al que haya delinquido”, agregó.

En materia de orden público, el candidato planteó un plan de acción inmediato para enfrentar a los grupos armados ilegales. Su propuesta incluye operaciones focalizadas contra cabecillas de alto valor, el uso de la fuerza aérea contra estructuras narcotraficantes y una ofensiva contra los cultivos ilícitos, medidas que, según explicó, se desarrollarían con apoyo de aliados internacionales.

