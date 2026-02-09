Luego de la inesperada reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, ya se producen los primeros resultados de los acuerdos de cooperación a los que llegaron ambos gobiernos tras el encuentro en la Casa Blanca.

Este lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió el resultado de una operación en conjunto con las autoridades de Colombia que dejó como resultado la incautación de cocaína y la captura de cuatro presuntos responsables del tráfico del estupefaciente.

“Con el apoyo de la INL (Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley), las fuerzas de seguridad colombiana ejecutaron una operación en conjunto que tuvo como objetivo este narco submarino. 10 toneladas de cocaína avaluada en 441 millones ahora están destruidas y cuatro narcotraficantes arrestados. Asociaciones fuertes dan resultados fuertes”, manifestó el Departamento de Estado.

Esta operación se configura como la primera hecha en conjunto entre los dos gobiernos tras los compromisos pactados en materia de la lucha contra las drogas, un asunto con diferentes perspectivas tanto para la Casa Blanca como para la Casa de Nariño.

Unos días después del encuentro en Washington, el mandatario colombiano aseguró que el siguiente paso tras la reunión con el presidente estadounidense es “construir instancias de verificación objetivas y científicas para evidenciar el avance de la erradicación de los cultivos de hoja” de coca.

“He propuesto (también) a los EE. UU. un plan para las tres Américas de articulación energética y crecimiento de la generación basado en las energías limpias. América Latina tiene un potencial cinco veces mayor en energías limpias que la generación actual eléctrica de los EE. UU.”, aseguró Petro en su momento.

Petro dijo que en la reunión, a puerta cerrada, hizo varias propuestas a Trump, como la de que los ejércitos de Colombia y Venezuela combatan juntos a los narcotraficantes que operan en las regiones fronterizas y le entregó una lista de capos que viven el exterior, al tiempo que ofreció la colaboración de su país en la recuperación de Venezuela, especialmente en el sector petrolero.

“Hay que comenzar la construcción de equipos de trabajo técnico para la conexión eléctrica con Venezuela y la conexiones del gas y del petróleo liviano. Invito al gobierno venezolano a concretar estos proyectos con mi equipo de energía y lograr reuniones en el terreno”, manifestó Petro.