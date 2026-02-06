Este viernes 6 de febrero el presidente Gustavo Petro culminó su visita de tres días en Washington, tras arribar al país norteamericano el pasado 3 de febrero para reunirse con su homólogo Donald Trump y tratar temas relacionados al narcotráfico. El jefe de Estado fue despedido con honores por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

Dicho encuentro fue clave par el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que mantenían en constante tensión desde hace meses por los bombardeos de las FF. MM. estadounidenses a ‘narcolanchas’ en el Caribe, así como por el ingreso del jefe de Estado a la Lista Clinton, entre otros ‘impasses’.

Además de su reunión con Trump, la agenda de Petro también contempló entrevistas a medios colombianos e internacionales; una rueda de prensa en la Embajada de Colombia en Washington; reunión con líderes y representantes eclesiásticos; reunión con el senador Rald Paul; reunión con congresistas estadounidenses; reunión con el secretario general de la OEA y la secretaria de la CIDH. Además, la intervención del presidente Gustavo Petro en la sesión protocolaria de la Organización de Estados Americanos; saludo con los embajadores acreditados ante la OEA; reunión con la Agremiación Estadounidense de Cacao, National Confectioners; y el cierre de una conferencia magistral en Georgetown University.

El mandatario aseguró en sus redes sociales que la visita oficial a Estados Unidos fue positiva y se lograron varios acuerdos bilaterales. “Con honores de despedida como Jefe de Estado por parte de los militares de la Base Aérea Andrews, doy por terminada mi agenda oficial y de forma positiva en los Estados Unidos”, escribió Petro.

Asimismo, el presidente colombiano indicó: “Una visita que inició con la reunión con el presidente Trump, mi discurso final en la OEA, la conferencia magistral en Georgetown University, reunión con sectores políticos y empresariales y el encuentro con nuestros connacionales”, enfatizó.