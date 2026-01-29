La Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) abrió este miércoles 28 de enero las inscripciones para el Proceso de Selección 2676, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para cargos dentro de la entidad.

La DIAN ha informado que este periodo de inscripción está disponible desde el 28 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero de 2026.

“El Proceso de Selección DIAN 2676 tiene como objetivo proveer empleos de carrera administrativa en la entidad, bajo los principios de mérito, igualdad y transparencia”, menciona la entidad.

Las vacantes están dirigidas a los niveles asistencial, técnico y profesional, y se encuentran distribuidas en diferentes dependencias de la DIAN en todo el país.

Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción, exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), plataforma administrada por la CNSC.

En el sistema SIMO los aspirantes deberán registrar o actualizar su información, cargar los documentos requeridos y seleccionar la vacante a la que desean postularse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo de convocatoria y el manual específico de funciones.

Con el fin de ampliar la información sobre las generalidades del concurso y orientar a la ciudadanía en el proceso de inscripción, la DIAN y la CNSC realizarán una transmisión conjunta el jueves 29 de enero de 2026 a las 3:00 p. m. “Durante este espacio se explicarán aspectos clave del proceso de selección y el paso a paso para participar”.

La transmisión se llevará a cabo de manera simultánea a través de la cuenta de Facebook y LinkedIn de la DIAN así como por el canal de YouTube.