El 29 de septiembre, Liam Gael, un bebé de tan solo 11 meses falleció en un centro de estimulación temprana llamado Art Kids, ubicado en La Calera, Cundinamarca, denunciaron sus familiares.

Leer más: El carrusel de títulos de la Fundación Universitaria San José

Jonathan Rodríguez, familiar del pequeño Liam Gael, explicó a Noticas Caracol que la madre lo llevó como todos los días a las 7 de la mañana al centro, y cerca de las 10:30 de la mañana le informaron que el bebé estaba en un centro hospitalario.

Al llegar al centro médico, le dijeron a la mujer que Liam había sido llevado en un vehículo particular por una profesora, y le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar pero ya se encontraba sin vida.

“Me dijeron que el niño había bronco aspirado, pero al revisarle la colita le vi sangre, popo con sangre. No me explico eso. No me dejan formular denuncias, y ellas están tranquilas, y la Policía tampoco hace nada”, narró en ese entonces para City Noticias, Mildred Narváez, madre del menor fallecido.

La Fiscalía General de la Nación había confirmado previamente la captura del padre del menor, en el marco de una nueva línea de investigación que lo vincula de manera preliminar a un presunto abuso sexual.

Ver también: Dos hombres fueron asesinados a bala en el barrio Costa Hermosa de Soledad

Sin embargo, el padre de Liam quedó en libertad en las últimas horas, tras la decisión adoptada por el Juzgado 49 con Función de Control de Garantías.

La información fue confirmada a través de un comunicado público emitido por la representación legal de la madre del menor, con fecha del 29 de enero de 2026, en el que se detallan los fundamentos de la decisión judicial y el estado actual del proceso.

Por su parte, el ente acusador señaló que el proceso continúa y que se está a la espera de informes técnicos y periciales adicionales para definir con exactitud los delitos que podrían ser imputados.

Le sugerimos: En febrero, listos los primeros tramos de la nueva calle 72

Cabe señalar que la libertad del investigado no implica el cierre del caso ni la finalización de las actuaciones judiciales.

De acuerdo con el documento, la jueza determinó conceder la libertad al padre del menor al considerar que, en este momento procesal, ‘no existía inferencia razonable de autoría o participación’.

Asimismo, el comunicado señala que dicha conclusión fue compartida por el Ministerio Público, la defensa y la representación de víctimas durante la diligencia judicial.