Airbnb inició una investigación por presuntos sobrecostos en arriendos y cancelaciones injustificadas de viviendas de renta corta en Medellín, en el marco de los conciertos de Bad Bunny programados para este fin de semana, confirmó este jueves el alcalde Federico Gutiérrez desde la capital antioqueña.

El anuncio fue realizado por el mandatario local a través de su cuenta en X, tras una conversación con el representante de Airbnb para América Latina. Según explicó, la plataforma evalúa posibles sanciones contra anfitriones que hayan incrementado de manera desproporcionada los precios o cancelado reservas para volver a publicar los inmuebles con tarifas más altas.

“Le he pedido que se ponga al frente, y que si se detectan esos casos, se sancione a esas personas, inclusive, que sean expulsadas de la plataforma. Ya están investigando”, señaló Gutiérrez.

De acuerdo con reportes conocidos por la Alcaldía, en zonas cercanas al estadio Atanasio Girardot —epicentro de los conciertos— se han identificado ofertas de alquiler que alcanzarían hasta los 100 millones de pesos por pocos días de estadía.

El alcalde rechazó estas prácticas y advirtió que los sobrecostos en arriendos pueden afectar la imagen turística de la ciudad y la llegada de eventos internacionales, que generan un impacto económico significativo en múltiples sectores productivos.

“No se les vaya la mano, no sean tan conchudos, no sean tan agalludos. (…) No maten la gallinita de los huevos de oro. El turismo es fundamental para la ciudad”, expresó el mandatario, al insistir en que los ajustes de precios deben ser razonables.

Bienvenido Bad Bunny 🐰 a Medellín.

Esperamos más de 100 mil visitantes durante estos 3 días de concierto.

Derrama económica de más $140 mil millones en la ciudad.

Sobre el abuso de algunos propietarios en plataformas, he hablado con el representante para América Latina de… pic.twitter.com/23CPt5D3nw — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 22, 2026

Las investigaciones de Airbnb se suman a las advertencias previas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores durante eventos de alta demanda.

Canales de denuncia habilitados

Mientras avanzan las indagaciones, la Alcaldía de Medellín mantiene habilitada la línea de WhatsApp 301 604 44 44 y otros canales institucionales para recibir denuncias por precios elevados o irregularidades en los arriendos durante el fin de semana de los conciertos de Bad Bunny.

El alcalde indicó que espera un balance por parte de Airbnb con la identificación de los responsables y las medidas que podrían adoptarse, en coordinación con las autoridades competentes.