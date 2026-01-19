Fuentes del Ministerio de Hacienda le confirmaron a EL HERALDO que la reunión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, con los gobernadores del país alrededor de la polémica por la emergencia económica decretada por el Gobierno y el anuncio de rebelión de los mandatarios departamentales por considerar que la medida afectaría las finanzas territoriales, se llevará a cabo este lunes desde las 8:00 a. m. en la sede de la cartera económica, en el centro de la capital del país.

Lea más: Aplicar la excepción de inconstitucionalidad, entre las acciones que evalúan los gobernadores frente al decreto de emergencia económica

Por ello, el Ejecutivo citó desde la semana pasada a los gobernadores a una mesa de trabajo, aseverando que la norma “no afecta las rentas de los departamentos” y que “tiene por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.

Y añadió la cartera económica que “el Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración por parte de los departamentos” y que “las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.

Los gobernadores

Los mandatarios departamentales estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un “riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”.

Al respecto, el Gobierno señaló que busca recaudar $11,1 billones adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la “situación financiera” del país.

Lo anterior, luego de que el Congreso hundiera, dos semanas antes, el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar $16,3 billones para completar el Presupuesto para este año.

Así, el Gobierno publicó el 30 de diciembre los nuevos tributos que incluyen un aumento del impuesto al patrimonio.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementará para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedó en el 19 %.

Al respecto, la FND señaló que buscará –a través de las vías judiciales– frenar lo más pronto posible “lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia”.

“En este análisis se evaluará la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte”, se lee en el documento emitido por la FedeDepartamentos.

Defensa de Minsalud

El Gobierno defendió este sábado el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco decretado en el marco del estado de emergencia.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que los tributos adoptados mediante el Decreto Legislativo 1474 de 2025 “responden a una política de salud pública” basada en evidencia científica y buscan reducir el consumo de productos nocivos, prevenir muertes evitables y generar recursos adicionales para financiar servicios esenciales como la salud y la educación.

La cartera explicó que el incremento de impuestos permitirá disminuir el consumo de vino en un 20 % y de bebidas espirituosas en un 16 %, así como una reducción significativa en el consumo de cigarrillos y vapeadores, especialmente entre niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables.

Frente a ello, el Ministerio de Salud aseguró que la medida “no vulnera la autonomía territorial ni compromete los recursos ordinarios de los departamentos”, al señalar que únicamente los ingresos adicionales derivados del aumento de tarifas se destinan al Presupuesto, una práctica que, según el Gobierno, se ha aplicado en reformas anteriores.

El Ejecutivo sostuvo, además, que con los nuevos impuestos espera equilibrar la situación fiscal del país.