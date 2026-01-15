Tras la lluvia de cuestionamientos desde Barranquilla, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, suspendió temporalmente el traslado de peligrosos cabecillas de estructuras criminales a la capital del Atlántico, entre ellos Jorge Díaz, alias Castor, y Digno Palomino.

Hay que recordar que la idea del posible traslado de los cabecillas de las bandas forma parte del proceso de diálogos con el Gobierno, que empezaron el pasado 2 de octubre de 2025.

Luego de frenar dicho proceso, el minjusticia, Andrés Idárraga, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sostuvieron este miércoles una reunión de “coordinación institucional”.

Según la cartera, dicha reunión estuvo “orientada a revisar lineamientos de actuación del Estado, criterios jurídicos y mecanismos de coordinación interinstitucional, con énfasis en la protección de la ciudadanía”.

Asimismo, el Minjusticia señaló, a través de un comunicado, que “durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la articulación interinstitucional, el marco legal y los mecanismos de seguimiento, así como el estado de avance, requerimientos y resultados de los distintos espacios de trabajo del Gobierno, con el fin de sumar esfuerzos y fortalecer la acción institucional en los territorios”.

El Ministerio enfatizó que acompaña estos procesos con el objetivo técnico de contribuir a que las decisiones del Estado se adopten con “rigor, transparencia y responsabilidad institucional”.

“La reunión se enmarca en el ejercicio permanente de coordinación del Gobierno nacional para evaluar avances, identificar ajustes necesarios y asegurar que las actuaciones institucionales respondan a los intereses de la sociedad, la legalidad y el fortalecimiento de las institucione”, añadió el comunicado.