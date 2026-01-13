La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió en sus redes sociales, citando una publicación de Matador, caricaturista y candidato al Senado del Pacto Histórico, en la que se refiere aparentemente al físico de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Leer también: Centro Democrático denunciará ante el CNE a ‘Matador’ por caricatura contra Paloma Valencia
“Esto es discriminación contra la mujer en la política. La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer”, señala la funcionaria del organismo del Ministerio Público defensor de los derechos humanos.
“Ninguna propuesta tiene credibilidad mientras el ELN no cumpla sus obligaciones”: Iris Marín sobre el acuerdo nacional
“En @DefensoriaCol, junto con otras instituciones, promovimos un compromiso por unas elecciones libres y en paz. Hemos invitado a candidatos y candidatas a suscribirlo, pero también a los medios y líderes de opinión. Allí, uno de los compromisos es el de no incurrir en discriminación de género”, agregó Marín.
Y concluyó: “Volvemos a convocar a los candidatos y candidatas que no han firmado, a suscribirlo. Hacerlo es una garantía no solo para sus adversarios, sino para ellos, para ellas mismas”.
Importante: ¿Cómo será este año electoral legislativo y presidencial de 2026 para Colombia?