El Gobierno Nacional avanza en la preparación de un decreto que eliminaría la prima especial que reciben los congresistas de la República, como parte de las medidas de ajuste fiscal orientadas a contener el gasto público, enfrentar el nivel de endeudamiento del país y evitar una eventual crisis fiscal.

La iniciativa contempla derogar el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante el cual se creó una prima especial de servicios para los miembros del Congreso. De acuerdo con el borrador del nuevo decreto, esta eliminación comenzaría a regir a partir del 20 de julio de 2026.

Según el Ejecutivo, la permanencia de este beneficio resulta incompatible con la realidad económica actual del país. En el documento preliminar se señala que la prima es “desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la situación económica nacional”, lo que dificulta el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y limita una reorientación responsable del gasto público.

El nuevo decreto establecería que los congresistas elegidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y que se posesionen en la legislatura siguiente no recibirán este beneficio salarial, al quedar sin efecto la norma expedida en 2013.

De concretarse la medida, la asignación mensual de los congresistas se reduciría en aproximadamente 11 millones de pesos, lo que representaría un ajuste significativo en los ingresos de los miembros del Legislativo y un ahorro adicional para las finanzas públicas.

La decisión hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno para revisar gastos considerados excepcionales o injustificados, en un contexto de estrechez fiscal y de creciente presión sobre el presupuesto nacional.