Tras el atentado terrorista registrado en las últimas horas en el municipio de Buenos Aires, Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se pronunció sobre la situación de orden público en esa región del país.

En compañía de la cúpula militar, el jefe de la cartera de Defensa señaló que este tipo de acciones violentas, atribuidas a las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco, responden a la presión sostenida que viene ejerciendo la Fuerza Pública en el suroccidente colombiano.

Según explicó el funcionario, en los últimos meses el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional han fortalecido su accionar, logrando un aumento cercano al 40 % en la ofensiva operacional, lo que se traduce en una afectación del 20 % a las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados y residuales.

El ministro destacó que estos resultados han sido posibles, en buena parte, gracias a la información suministrada por la ciudadanía, incentivada mediante el programa de recompensas “que han motivado enormemente al flujo de información para la inteligencia y acción oportuna de nuestra Fuerza Pública”.

Sobre los hechos ocurridos en Buenos Aires, Sánchez Suárez fue enfático al señalar que “cuando actúan con terrorismo es simbolo de debilidad y cobardía”, y afirmó que estas acciones evidencian la degradación de las estructuras vinculadas al narcotráfico bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Capturas de video redes sociales Incursión armada en Buenos Aires, Cauca.

Asimismo, de acuerdo con información de inteligencia, detrás del ataque estaría alias Max Max, señalado cabecilla de la estructura ‘Jaime Martínez’, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos a cambio de información que permita su ubicación y neutralización.

A su vez, el Comandante del Ejército Nacional y el Director de la Policía Nacional fueron desplazados a la zona con el fin de liderar las operaciones y reforzar la estrategia contra estos grupos armados ilegales.

La linea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, permanece habilitada durante las 24 horas del día para que la comunidad denuncie, con absoluta reserva, cualquier hecho o la presencia de actores criminales que puedan poner en riesgo la vida y seguridad de los territorios.