Durante las últimas semanas, miles de usuarios han reportado una llamada breve, de un número desconocido, con una voz artificial que pide: “Hola, tengo algo muy importante qué decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?“.

Lo que parece un sin sentido es la puerta de entrada a una de las modalidades de fraude digital más activas del momento, por eso debe estar pilas.

Es una llamada que no se trata de coincidencias, sino de una operación masiva de estafadores que aprovechan la curiosidad del usuario para iniciar el engaño.

¿Cómo funciona esta nueva estafa por WhatsApp?

La dinámica está diseñada para que la víctima dé el primer paso. El delincuente realiza una llamada automatizada que genera intriga. Cuando la persona decide agregar el número a WhatsApp, por duda, miedo o simple curiosidad, se elimina el principal filtro de seguridad.

Me acaban de llamar de éste número, con una grabación que decía literalmente "Hola tengo algo muy importante que decirte, me puedes agregar a WhatsApp?".



Ahora encima de todo uno tiene que hacerles la mitad del trabajo de la estafa. pic.twitter.com/PzJsXfdZJk — Andrés A 𝕏 |🇨🇴||🇲🇽|#Salsero #EstanPorSuCuenta (@ChinitoAndres) November 24, 2025

Esa acción hace creer a la plataforma que existe una relación previa entre ambas partes. Una vez iniciado el chat, el estafador pasa a la segunda fase que es solicitar un código de verificación, usando excusas como procesos de seguridad, errores del sistema o mensajes “enviados por equivocación”.

Ese código es, en realidad, la llave que permite secuestrar la cuenta. Al recibirlo, los delincuentes ingresan al WhatsApp de la víctima, cambian la verificación en dos pasos y bloquean al dueño legítimo. Desde entonces, utilizan la cuenta robada para contactar a familiares, imitar el lenguaje del usuario y pedir dinero con historias urgentes.

Así puede saber si se trata de una estafa por WhatsApp

Errores ortográficos o textos poco naturales.

Peticiones de tocar enlaces, activar funciones o descargar apps externas.

Solicitud de datos personales o información financiera.

Mensajes que mencionan premios, inversiones o trabajos falsos.

Solicitudes insistentes de que reenvíes un mensaje.

Suplantación de identidad de familiares o amigos.

Pedidos de dinero acompañados de excusas urgentes.

Conversaciones largas para generar confianza antes de pedir datos.

¿Ya los llamaron a decirles “Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?”? — 𝕽𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙𝖔 (@ElwoodBlues33) November 23, 2025

¿Cómo proteger su cuenta de WhatsApp de estafadores?