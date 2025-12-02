El presidente Gustavo Petro invitó este martes a su homólogo estadounidense Donald Trump a que venga a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, luego de que este advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

Lea: Trump sugiere que podría incluir a Colombia en ataques por ser un país que produce y trafica drogas a Estados Unidos

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, “sin misiles”, su Gobierno ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

En su declaración de este martes en Casa Blanca, sobre la campaña naval y aérea contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, el mandatario estadounidense sugirió que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

Lea: Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”: “Sabemos dónde viven los malos”

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump.

Al respecto, Petro respondió a Trump en X: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un “líder del narcotráfico”, insistió en que ese trato es una calumnia de Trump.

Lea: Venezuela alerta ante CPI de “riesgo” del “despliegue militar estadounidense” en el Caribe

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó el mandatario, cuyo país es el mayor productor mundial de cocaína.

El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.