Pese a que tanto Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada confirmaron en sus redes sociales que habían terminado su relación poco después del nacimiento de su hijo en mutuo acuerdo, las indirectas y mensajes continuaron en diferentes plataformas.

Leer también: Ryan Castro lanza canción navideña ‘Mi fortuna’ con apariciones de J Balvin, Faustino Asprilla y Esperanza Gómez

Merlano, por medio de otro video en su cuenta de Instagram, volvió a referirse a Tejada. La publicación tiene por título ‘Toda madre soltera, debería ver este video’, pero en medio publicó una imagen que sorprendió a sus seguidores.

Aida Victoria empezó hablando de que cuando se viene de una familia disfuncional, se piensa en tener un hijo con un hogar convencional, donde esté presente la figura paterna. Pero, dice, que no es en realidad así, pues las mujeres pueden criar a sus hijos por cuenta propia.

Volvió a hablar de la demanda por alimentos que reveló hace apenas algunas horas, pero ahora expuso una nueva denuncia en contra de su expareja que generó cientos de reacciones.

“Si usted vive violencia, denuncie. Ese cuentico de no es que yo ya dejo eso en el pasado y cierro el capítulo, no mi amor. Yo me acuerdo todavía el día que fui a poner la denuncia porque yo decía: ‘sí, casi me pega, pero no’, y cuando me siento y me empiezan hacer la encuesta, yo me quedó así (cara de sorprendida)”, confesó. Dijo sentirse extrañada porque lo que le preguntaron evidenciaron que también sufrió violencia, así no haya sido física.

Importante: Andrea Serna anunció posible embarazo de una de las competidoras del Desafío: esto se sabe

En la imagen que compartió se puede notar una medida contra Juan David: “Por el cual se ordena una medida de protección provisional en el contexto de violencia familiar”.

Merlano, en otra parte del video, también manifestó su molestia por las críticas que ha recibido por las decisiones que ha tomado en cuanto al vínculo con Juan David. Los usuarios reaccionaron, algunos con humor, en los comentarios.