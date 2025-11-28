En una operación considerada sin precedentes en la región, el Gaula de la Policía Huila logró rescatar a nueve personas que permanecían secuestradas desde hacía 46 días en el occidente del departamento. El grupo armado responsable exigía 5.000 millones de pesos por su liberación.

Según informó la Policía Nacional, el operativo fue desarrollado de manera conjunta por el Departamento de Policía Huila, la Policía Judicial (SIJIN), la Inteligencia Policial (SIPOL) y el Ejército Nacional (FUDRA 5). Las víctimas habían sido engañadas con un falso negocio de explotación minera y viajaron el 14 de octubre desde Antioquia hacia una zona limítrofe entre Huila y Cauca, donde fueron retenidas por el frente Hernando González Acosta.

Una de las víctimas relató cómo fue el secuestro: “Fuimos detenidos por subersivos de las Farc, nos amarraron, nos vendaron, con el fin de hacer un secuestro que terminó hoy gracias a Dios(...)estoy admirado por esta gran labor de nuestra Policía. Éramos nueve personas en una habitación de tres metros, era precaria la condición”, expresó.

Tras semanas de investigación, las autoridades ubicaron el lugar donde el grupo armado las mantenía cautivas: una vivienda en la vereda San Miguel, en el municipio de La Plata. El rescate se realizó hacia las 3:00 a. m. del 28 de noviembre.

Durante la intervención, las unidades del GAULA irrumpieron en el inmueble, logrando la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado y la recuperación de un menor reclutado por la estructura criminal. También se incautaron armas y munición de guerra.

Entre los capturados estaría Ricardo Alfonso Guainas Guacheta, alias “Richar”, señalado como responsable de la instalación de una motocicleta bomba en La Plata, ataque en el que murieron dos hermanos y más de treinta personas resultaron heridas. Alias “Richar” tiene órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

La estructura criminal mantenía a las nueve víctimas secuestradas mientras presionaba el pago de una millonaria suma de dinero. Gracias al operativo interinstitucional, todas recuperaron la libertad.

Las autoridades confirmaron que actualmente no hay personas secuestradas en el departamento del Huila y reiteraron su compromiso en la lucha contra el secuestro y la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.