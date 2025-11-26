El abogado Jaime Granados, defensa de Santiago Uribe Vélez, aseguró este miércoles que su cliente no cuenta con una medida de aseguramiento, por lo que continúa en “libertad plena”.

En entrevista con La FM, el jurista señaló que presentará una impugnación especial ante la Corte Suprema para revisar la condena en segunda instancia. La impugnación será contra la decisión del Tribunal Superior de Antioquia que revocó la absolución en primera instancia.

Asimismo, dijo al medio antes citado que la decisión del tribunal fue recibida con “sorpresa” y “profunda decepción”, aunque hizo énfasis en que siempre han sostenido que las decisiones judiciales deben ser acatadas.

Jaime Granados explicó que este nuevo recurso que interpondrá es un mecanismo diferente al de la casación, ya que “equivale a una apelación contra la decisión que por primera vez condena”, y que la Corte deberá estudiarlo en cumplimiento del derecho a la doble conformidad.

Según el abogado, la sentencia incluye errores que, a su juicio, serán expuestos ante la Corte Suprema. Aseguró que en la valoración de uno de los cargos aparece reiteradamente el nombre “Alexander Amaya Sánchez”, distinto al del testigo mencionado, describiendo este hecho como un indicio de una “redacción no uniforme”.

De acuerdo a Granados, la decisión de segunda instancia se basa en “pruebas puramente contextuales” que, según dijo, no tendrían valor suficiente para desvirtuar lo analizado por el juez de primera instancia.