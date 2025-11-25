En medio de la Gran Cumbre de la Justicia de 2025, convocada por la Corporación Excelencia en la Justicia, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo destacó a la Rama Judicial como uno de los grandes contrapesos de poderes en un sistema democrático.

Leer más: Duque le responde a Petro: “Acusar a Estados Unidos de conspiración solo favorece a criminales”

“En esta gran Cumbre de la Justicia quiero resaltar a todos los funcionarios y empleados respetuosos de la ley que día a día se encargan de hacer realidad los derechos de la personas”, manifestó el togado atlanticense.

“La justicia permite que las personas puedan acceder a los derechos y la Rama Judicial encarna uno de los contrapesos más importantes de la democracia”, advirtió.

No olvide leer: Condenan a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por homicidio agravado y concierto para delinquir

Y agregó el jurista, tras entregar un balance sobre la gestión de la corporación que preside, que “los ciudadanos ven en la Rama Judicial un guardián de sus derechos y recurren a ella ante la desprotección estatal”.