El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo este martes que solo hasta cuando las investigaciones confirmen la comisión de delitos se tomarán medidas contra el general Juan Miguel Huertas —hoy jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional—, señalado de haber tenido vínculo con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, en medio del escándalo desatado por un informe de ‘Noticias Caracol’ que reveló archivos recuperados de computadores, teléfonos móviles y memorias incautadas el 23 de julio de 2024 a la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

En uno de los correos revelados, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Huertas, para hacer negocios.

Según esos documentos, el general retirado habría propuesto a los insurgentes la creación de una empresa fachada para su movilidad y protección armada.

Sobre posibles medidas contra el general Huertas tras conocerse esta denuncia, el ministro de Defensa sostuvo en rueda de prensa que hay dos líneas investigativas: una de tipo penal liderada por la Fiscalía y otra de tipo disciplinaria adelantada por el Ejército.

“Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, pues se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel”.

Agregó Sánchez que “el Ejército ha sido muy claro en decir que cuando ocurrieron los hechos el año pasado, julio de 2024, el general Huertas no era activo, había sido retirado tres años atrás”.

“Segundo: de acuerdo con lo que nos informó la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, al general Huertas jamás se nombró ni se dio facultades o participó en actividades que tengan que ver con los diálogos de paz con alias Calarcá”, sostuvo.

General Juan Miguel Huertas niega vínculos con las disidencias de alias Calarcá

El general Juan Miguel Huertas se pronunció el lunes mediante un comunicado a la opinión pública en el que se defendió de los señalamientos.

“Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales. Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”, se lee.

Sostuvo Huertas que las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en “archivos” incautados a alias Calarcá, “carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional, precisamente dedicada con resultados operacionales a combatir a los mismos grupos sobre los cuales hoy se pretende insinuar un vínculo inexistente”.

Dijo que es “materialmente imposible” que él haya ofrecido “movilidad” o “protección en retenes” a personas vinculadas con actividades ilegales.

“Durante el periodo de mi retiro, previo a mi reintegro, no tuve asignado ningún tipo de esquema de seguridad ni vehículos oficiales, en los cuales persuadiera la seguridad de los puestos del control de la fuerza públicas en todo el territorio nacional o los protocolos de seguridad para el ingreso a guarniciones militares, de igual manera no contaba con personal bajo mi mando ya que gozaba del estatus de militar en uso de buen retiro, por lo tanto, sería imposible que yo prestará algún tipo de beneficio al personal al margen de la ley”, aseguró.

Sobre la supuesta propuesta de crear una empresa de seguridad que sirviera como fachada para obtener beneficios económicos y garantizar la movilidad de personal armado al margen de la ley, afirmó:

“Dichas afirmaciones son incompatibles con la realidad de mis funciones, con mi historial profesional y con la documentación oficial que respalda mi conducta, durante toda mi carrera militar ha estado dedicada a combatir la ilegalidad, no a protegerla”.

Asimismo, manifestó que falso que haya existido algún “acuerdo”, “pacto” o entendimiento que pueda interpretarse como protección, inmunidad o apoyo operativo hacia organizaciones al margen de la ley.

También negó las versiones que indican que habría participado en encuentros en Venezuela con estructuras disidentes.

“Las versiones relativas a supuestos encuentros para discutir presupuestos o adquisición de armas son falsas y buscan exclusivamente difamarme. Las grabaciones, testimonios o menciones difundidas carecen de sustento verificable y contradicen la documentación oficial que acredita mi presencia en territorio nacional y en cumplimiento de mis responsabilidades durante los períodos mencionados”, agregó.

Igualmente se refirió a su salida temporal del servicio en el Ejército. “Algunas voces han pretendido vincular mi retiro temporal con supuestas irregularidades. Aclaro que dicho retiro obedeció a señalamientos infundados que pude desvirtuar plenamente, razón por la cual se estudió y se dio viabilidad de ser llamado de nuevo al servicio activo”.

Finalmente, indicó que se pone a entera disposición de las autoridades competentes para aportar toda la documentación requerida y anunció que emprenderá acciones legales contra quienes “difunden afirmaciones falsas” en su contra.

¿Quién es el general Juan Miguel Huertas Herrera?

El general Juan Miguel Huertas Herrera fue reintegrado al Ejército Nacional el pasado 6 de agosto, y asumió el Comando de Personal (COPER), en reemplazo del Brigadier General Samuel Salinas Valencia, quien ahora dirige la Décima Octava Brigada.

Huertas Herrera hizo parte del grupo de militares que respaldó públicamente la candidatura del presidente Gustavo Petro en 2022.

Asimismo, comandó por casi 18 meses la Fuerza de Tarea Quirón, unidad de combate del Ejército Nacional en el departamento de Arauca. También el uniformado hizo parte de inteligencia militar.

Vale destacar que Huertas Herrera fue retirado del Ejército en 2022 por orden del entonces general Eduardo Zapateiro.

Otro alto funcionario mencionado en la carta del jefe de ese bloque de las disidencias es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en un importante agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.

Según el medio capitalino, la información a la que tuvo acceso está en manos de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien no solo no ha investigado ese material, sino que el día en que fueron incautados ordenó la liberación de cuatro guerrilleros detenidos, entre ellos alias Calarcá, con el argumento de que eran gestores de paz.