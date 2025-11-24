Un juez de conocimiento condenó a ocho años y tres meses de prisión a una mujer que agredió con arma blanca a un hombre porque este se negó a darle una moneda cuando ella se la pidió en plena calle del barrio García Rovira, de Bucaramanga.

Lea: Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2024 en Latinoamérica, según Cepal

El togado acogió las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, que le imputó a la señalada agresora, identificada como Yessica Katherine Barrera, el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.

Asesorada por su abogado, Barrera admitió su responsabilidad en dicho delito y suscribió, “de manera libre y espontánea”, un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite que el 17 de mayo de este año agredió con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años que transitaba por el mencionado barrio de la capital de Santander.

Lea: Chats de ‘Calarcá: DNI dice que Wilmar Mejía no estaba vinculado a la entidad cuando ocurrieron los hechos

“La agresión habría sido cometida debido a que el ciudadano se negó a darle una moneda a la señalada agresora”, indicó el ente acusador en un comunicado.

La víctima recibió atención médica oportuna, por lo que logró sobrevivir al ataque a puñal perpetrado por Yessica Katherine Barrera.

Lea: ‘Cazatalentos de fútbol’, la modalidad implementada por disidencias de las Farc y Clan del Golfo para reclutar menores

Mientras que la mujer fue capturada ese mismo día en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, para luego ser judicializada por este hecho.

El juez de control de garantías ordenó que la ahora sentenciada debe cumplir la sentencia en centro carcelario.