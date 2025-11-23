La Personería de Medellín abrió un proceso disciplinario formal contra Juan Sebastián Álvarez Vergara, auxiliar de enfermería de la ESE Metrosalud, por su presunta responsabilidad en la agresión sexual a una paciente atendida en la Unidad Hospitalaria de Belén.

Los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2021, cuando el funcionario se encontraba en turno. De acuerdo con el despacho de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, Álvarez habría aprovechado la condición de vulnerabilidad de la mujer para cometer el abuso, situación que dejó a la víctima sin posibilidad de brindar consentimiento.

La funcionaria delegada para el caso, Yenny Serna, señaló que lo conocido hasta ahora evidencia una conducta que se ajusta a lo contemplado en el artículo 107 del Código Penal. “Es una conducta tipificada como delito en el artículo 107 del Código Penal. La conducta desplegada por el disciplinado contraviene los principios éticos básicos de la profesión de auxiliar de enfermería”, expresó.

El Ministerio Público resaltó que la gravedad del hecho aumenta debido a que el investigado estaba vinculado a una institución de salud pública, lo que le exigía un comportamiento aún más riguroso en su ejercicio profesional.

Por estos motivos, la Personería calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo y anunció que el expediente será trasladado al Área de Decisión Disciplinaria para la continuidad del proceso.