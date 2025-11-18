El fin de semana se registró un hecho lamentable en el departamento de Antioquia, luego de que cuatro mineros murieran por inhalar gases tóxicos tras una explosión registrada al interior de la mina Las Delicias, en el municipio de Segovia.

La emergencia ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre, minutos después de que se escucharan varias detonaciones en el socavón.

De acuerdo a información preliminar, algunos trabajadores de la mina ingresaron para verificar que había sucedido con la explosión, y no se percataron de la presencia de los gases.

Según el secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Rubén Darío Gómez, primero fallecieron tres mineros, y luego un cuarto, quien ingresó para ver que había ocurrido con sus compañeros y también quedo expuesto a la inhalación de los gases.

“Al parecer, luego de que la empresa Aris Mining de Segovia realizara una detonación en los socavones que se conectan con los trabajos de dicha compañía, los mineros ingresaron al túnel sin percatarse de la presencia de gases, los inhalaron y fallecieron”, explicó el dirigente minero.

El estado de salud de los afectados solo se conoció hasta el pasado lunes, que fue cuando las autoridades confirmaron la muerte de estos cuatro mineros.

Por su parte, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conaminercol) señaló que los cuerpos ya fueron recuperados y entregados a las autoridades judiciales, para que Medicina Legal determine la causa de la muerte de estos trabajadores.