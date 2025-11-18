La Procuraduría General de la Nación (PGN) inició este martes una indagación previa por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la “explotación del juego de suerte y azar Baloto”.

El Ministerio Público busca establecer si hay responsabilidad por parte de Coljuegos y demás intervinientes, ya que, al parecer, “la Junta Directiva de Coljuegos habría adoptado decisiones determinantes para el proceso licitatorio, que incluirían la aprobación de modificaciones al reglamento del juego, flexibilización de requisitos del proceso, y una reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado”.

La PGN indaga la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de esta empresa estatal, específicamente sobre los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se flexibilizaron los términos del proceso, lo que podría comprometer la destinación de recursos al sistema de salud.

“La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas para identificar e individualizar los posibles responsables de los hechos irregulares informados, permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar si hay lugar a continuar con la actuación disciplinaria”, se lee en el Boletín 1292-2025.