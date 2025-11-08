En la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, en medio de la alerta máxima por el intento de un atentado con explosivos en contra del Batallón Bolívar del Ejército en la mañana de este sábado 8 de noviembre, otro hecho aislado dejó tres personas muertas.

Leer también: Video: así quedaron las instalaciones del Batallón Bolívar en Tunja luego de atentado con explosivos

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió en el sector conocido como cinco esquinas, en el barrio El Topo, en el centro de la capital boyacense a solo unas cuadras de la Plaza de Bolívar.

Una patrulla de la Policía pasaba por el sector mientras se producía una balacera. Unos sujetos en una motocicleta le dispararon a otro hombre. Los agentes de Policía intervinieron persiguiendo a los presuntos sicarios, que terminaron muertos encima de un andén.

Las autoridades no han dado más detalles del suceso, pero aclararon que no tiene que ver con la volqueta llena de cilindros bomba que dejaron abandonada en el sector barrio Prados de Alcalá.

Parte de la carga explosiva de la volqueta se activó mientras un grupo antiexplosivos trataba de desactivarla, lo que terminó afectando las instalaciones del Batallón.

Por ahora se tiene el reporte de que este hecho dejó tres personas lesionadas de manera leve, según la Defensoría del Pueblo.

Video: así quedaron las instalaciones del Batallón Bolívar luego de atentado con explosivos

Por medio de redes sociales también se han estado difundiendo videos del momento posterior a una explosión dentro de las instalaciones del Batallón Bolívar en Tunja.

Importante: Ofrecen recompensa de 100 millones de pesos por información sobre responsables de abandonar volqueta con explosivos en Tunja

En las imágenes se puede ver como parte de varias estructuras quedaron con algunos daños, como caída de techos o paredes. También se observa que un vehículo se incendió.