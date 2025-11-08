En la mañana de este sábado8 de noviembre, la ciudad deTunja,en Boyacá, amaneció en alerta máxima luego de que apareciera abandonada una volqueta llena de explosivos en el barrio Prados de Alcalá, muy cerca del Batallón Bolívar,del Ejército.

Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirma que tres personas resultaron heridas tras atentado cerca del Batallón en Tunja

El hecho se presentó a eso de las 5:00 de la mañana, cuando algunos residentes notaron la presencia delvehículo estacionado en la zonay alertaron de inmediato a las autoridades.

Asimismo, las autoridades especializadas en manejo de explosivos llegaron al sitio y procedieron aevacuar las viviendas cercanas.

Ante estos hechos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el atentado y pidió a las autoridades garantizar el orden y la seguridad en la capital boyacense y en todo el territorio nacional.