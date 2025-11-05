La comunidad del barrio Bosa La Libertad, en la localidad Bosa de la ciudad de Bogotá, se encuentra conmocionada por el grave accidente que sufrió un niño de seis años al caer desde el sexto piso del edificio donde reside.

Lea: Ciudadano extranjero murió en extrañas circunstancias al salir de un hotel en Medellín

El hecho ocurrió en la noche del martes 4 de noviembre, cuando el padre del menor de edad lo dejó solo y dormido en el apartamento mientras iba a comprar un perro caliente.

Según explicó a ‘El ojo de la noche’ de ‘Noticias Caracol’ el teniente coronel Luis Pardo, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, el niño se despertó y al notar la ausencia de su padre decidió asomarse por la ventana para intentar ubicarlo con la mirada en las afueras del edificio.

Lea: Ejército capturó a dos presuntos integrantes del esquema de seguridad de alias Marcos, cabecilla de las Farc

Fue entonces cuando el pequeño de seis años perdió el equilibrio y cayó desde una de las ventanas del apartamento, ubicado en el sexto piso del edificio residencial.

Pexels Imagen de referencia.

Por fortuna, el niño cayó sobre un pequeño jardín del conjunto residencial, lo que “amortiguó el impacto y probablemente salvó su vida”, dijo el oficial de la Policía al citado medio.

Al escuchar el golpe, los vecinos del conjunto residencial se asomaron y al ver al niño en el suelo llamaron a la Policía, así como a una ambulancia. Igualmente alertaron al padre.

Lea: Niña de 8 años murió tras ataque sicarial perpetrado por un sujeto disfrazado de payaso en la noche de Halloween

“El menor presenta lesiones leves en las extremidades inferiores y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable”, indicó la Policía a ‘Noticias Caracol’.

Ante este nuevo caso, las autoridades reiteraron el llamado a los padres o cuidadores de menores de edad a garantizar su seguridad, supervisándolos en todo momento para evitar este tipo de accidentes que pueden ser fatales.