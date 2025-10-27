A tres meses de la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, ocurrida el pasado 27 de julio en Bogotá, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía van dando forma a las causas de su trágica muerte a la que vinculan a su pareja sentimental.

Al menos seis personas fueron testigos de su muerte que, según Óscar Santiago Gómez Leal, un hombre de 27 años con el que mantenía una relación de aproximadamente dos años, se trató de un suicidio aduciendo que en medio de una discusión decidió tirarse del noveno piso, aunque las autoridades no se confían de esta versión por lo que fue capturado como presunto sospechoso del crimen.

Quienes estuvieron ese día en el apartamento de Laura fueron amigos que decidieron terminar la celebración de grado de Gómez Leal en la casa de la comunicadora. Las versiones de todos los llamados a testificar coinciden en que Óscar Santiago fue el que dio aviso de su muerte.

“Yo me senté en un sofá que estaba en la sala y, como estábamos ebrios, me quedé dormida un momento. Me desperté cuando Santiago salió alterado de la habitación diciendo: ‘¡Se lanzó, no escucha nada!’. Reitero que estaba dormida”, aseguró Juliet Maldonado, compañera de trabajo de la periodista y de Óscar, durante su entrevista con la Fiscalía, según reveló el programa Séptimo Día.

Por su parte, otro compañero de trabajo, Emerson Albear, indicó a las autoridades que los presentes escucharon una discusión, gritos, vulgaridades y “un tono de voz alto”, pero decidieron no intervenir “porque no nos queríamos meter, eran cosas de pareja. Y de un momento a otro, Santi empezó a gritar pidiendo ayuda, llorando y diciendo: ‘Laura se tiró por la ventana’”.

Catherine Calderón confirma con su relato lo narrado por los otros dos testigos del hecho: “Empecé a escuchar gritos como de una pelea, eran de Laura y Santiago, que estaban solos en la habitación. Vi cuando Santiago salió gritando y alterado: ‘¡Laura se botó, Laura se botó!’”.

De momento, estas personas no han sido vinculadas al expediente del caso, solo han sido interrogadas para dar su versión.

“Estamos recaudando información, evidencia y entrevistas tendientes a establecer si podemos estar hablando de una omisión por parte de esas seis personas o si podemos estar hablando de una complicidad tendiente a encubrir lo que realizó Óscar Santiago”, confirmó el abogado de la familia de Laura al programa televisivo.

Tras la caída de Laura, la joven fue trasladada a un centro médico, pero llegó sin signos vitales.

Los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal descartaron la hipótesis de suicidio. El informe forense determinó que la comunicadora presentaba signos de asfixia y otras lesiones previas a la caída.

“El hombre habría atacado a la mujer presionándole el cuello y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana”, indicó la Fiscalía en agosto pasado.

Con estos resultados los ojos de los investigadores se posaban sobre Gómez Leal que fue capturado el jueves 21 de agsoto por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y ahora enfrenta un proceso por feminicidio, cargo que no aceptó durante la audiencia.

“Se pregunta el despacho si dentro de aquella habitación cerrada solo se encontraban Laura Camila y Óscar Santiago, de quienes se escuchó una discusión con gritos; sale por la ventana, pero previamente ha sido sofocada, ¿quién pudo tener un compromiso de inferencia razonable de autoría? La respuesta es obvia: Óscar Santiago Gómez Leal, quien se encontraba con ella en esa habitación”, aseguró el juez en su momento.

“Una persona que está en la habitación y luego de que se desencadena el acontecimiento sale a simular un desmayo y así poder afirmar que Laura Camila se lanzó cuando la base pericial de necropsia sugiere lo contrario. ¿Y eso con qué fin se hizo? Con un fin distractor”, añadió el juez durante la audiencia.

El juez concluyó que se trató de una conducta de dolo de primer grado, pues Gómez Leal era plenamente consciente de que atentar contra una mujer constituye un delito.