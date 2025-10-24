El Consejo de Estado, Sección Primera, ordenó la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, que buscaba poner en marcha el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en el país. La medida se mantendrá mientras se estudia la demanda de fondo.

La corporación determinó que el Gobierno Nacional podría haber excedido sus facultades reglamentarias y vulnerado el principio de reserva de ley, por lo que suspender la aplicación del modelo era necesario para garantizar el debido proceso.

El decreto había sido demandado por el representante Andrés Forero, quien argumentó que el Gobierno reguló aspectos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud, competencia exclusiva del Congreso de la República.

“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, manifestó el congresista.

El Decreto 0858 creaba las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), desplazando el rol coordinador de las EPS y generando una transformación estructural en la prestación de servicios de salud. Según el Gobierno, el modelo pretendía resolver problemas del sistema de salud a corto y mediano plazo y se implementaría inicialmente en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención.

Las RIITS estarían compuestas por hospitales y centros de atención públicos, privados y mixtos, organizados en dos niveles:

Nivel primario: Atención directa a los ciudadanos en servicios de baja y mediana complejidad.

Atención directa a los ciudadanos en servicios de baja y mediana complejidad. Nivel secundario o complementario: Servicios de mediana y alta complejidad, a los que los pacientes serían remitidos mediante un sistema articulado de referencia y contrarreferencia.

Las gobernaciones y alcaldías tendrían control sobre la red y debían coordinarse con EPS e IPS. Aunque las EPS no desaparecen para los usuarios, dejarían de controlar la conformación de la red, la remisión de pacientes y la intermediación de recursos.

El decreto había sido criticado por su alineación con la Reforma a la Salud, que el Gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso, y por ser implementado vía decreto, sin debate legislativo.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, asegurando que, “lo digo con todas las letras: suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”.