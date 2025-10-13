Dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos de bala este lunes en un ataque armado en el barrio bogotano de Cedritos, uno de ellos: Yendri Velásquez es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, según denunció la Defensoría del Pueblo.

Lea también: Capturan al padre de la cantante Greeicy Rendón por su presunta participación en un caso de secuestro y tortura

De acuerdo con la Policía Nacional, se trató de un “ataque sicarial” en el que también resultó herido Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político venezolano.

Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía, informó la Policía.

La Defensoría del Pueblo indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

Lea también: Petro afirma que Trump vetó su asistencia al acto en que se firmará el plan de paz de Gaza

“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”, señaló la institución en un comunicado publicado en X.

El organismo instó a la Fiscalía a adelantar una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

Fuentes policiales señalaron que ambos ciudadanos venezolanos residen en el país desde septiembre de 2024, tras salir de su país por persecución política.

Lea también: Ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso eliminar el 12 de octubre como día festivo: “No hay nada que celebrar”

Quien también condenó el ataque fue el opositor Leopoldo López que tildó el acto como un “ataque con motivaciones políticas” que ha sido el “patrón” del régimen chavista contra quienes “luchas por la libertad y los derechos humanos en el exterior”.

“Este crimen representa una extensión de la represión del régimen de Maduro más allá de las fronteras de Venezuela. Hemos visto esto antes –en Chile, con el asesinato de Ronald Ojeda, un exoficial venezolano secuestrado y asesinado en Santiago. Las investigaciones chilenas confirmaron que fue una orden desde Caracas y se llevada a cabo por la red criminal de Tren de Aragua”, escribió López en un mensaje en X.

Por ello, instó al presidente Gustavo Petro a que se lleven a cabo las respectivas investigaciones del caso con el fin de “determinar si el régimen de Maduro estuvo involucrado y llevar a los perpetradores a la justicia”.

“No se puede hablar de paz mientras los agentes de la dictadura actúan con impunidad a lo largo de las fronteras. La verdadera paz comienza protegiendo a esos que defienden la libertad”, finalizó el líder opositor venezolano.