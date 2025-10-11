Compartir:
Por:  Redacción País

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, propuso la realización de una reunión entre alcaldes, congresistas y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para atender la situación de orden público en la región.

Leer también: La organización delincuencial Tren de Aragua pide pista en la paz total de Petro

“El Valle del Cauca bajo asedio. No sólo porque se han registrado secuestros y ataques con explosivos en Jamundí, sino porque en Palmira tanto el personal del Inpec como el sector empresarial están en la mira de la ilegalidad”, cuestionó el legislador.

Rescatan a un empresario colombo-japonés que fue secuestrado en Valle del Cauca

Con el agravante, añadió, “de que Cali viene registrando alzas en el delito de homicidio y la reactivación del vandalismo en las inmediaciones de UniValle, donde periódicamente se presentan desmanes que recuerdan a la época del mal llamado estallido ‘social’”.

Por ello planteó el parlamentario opositor que “alcaldes, congresistas y la Gobernación nos reunamos para dar con alternativas reales. Necesitamos que autoridades locales y departamentales se apersonen de la situación. Después de todo, son jefes de policía en sus respectivas jurisdicciones, cuentan con recursos propios y funciones específicas para enfrentar una parte de la problemática. No todo puede ser atribuible a la Nación”.

Importante: Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden su liberación en la frontera