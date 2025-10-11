El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, propuso la realización de una reunión entre alcaldes, congresistas y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para atender la situación de orden público en la región.

“El Valle del Cauca bajo asedio. No sólo porque se han registrado secuestros y ataques con explosivos en Jamundí, sino porque en Palmira tanto el personal del Inpec como el sector empresarial están en la mira de la ilegalidad”, cuestionó el legislador.

Con el agravante, añadió, “de que Cali viene registrando alzas en el delito de homicidio y la reactivación del vandalismo en las inmediaciones de UniValle, donde periódicamente se presentan desmanes que recuerdan a la época del mal llamado estallido ‘social’”.

Por ello planteó el parlamentario opositor que “alcaldes, congresistas y la Gobernación nos reunamos para dar con alternativas reales. Necesitamos que autoridades locales y departamentales se apersonen de la situación. Después de todo, son jefes de policía en sus respectivas jurisdicciones, cuentan con recursos propios y funciones específicas para enfrentar una parte de la problemática. No todo puede ser atribuible a la Nación”.

