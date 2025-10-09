El excontralor y precandidato presidencial Felipe Córdoba suspensió la agenda que iba a desarrollar este fin de semana en el departamento del Huila por un posible riesgo de atentado en su contra.

De acuerdo con Córdoba, informes de inteligencia advirtieron de un plan en su contra en el municipio de Pitalito debido a los recientes golpes propinados a las estructuras criminales.

“Nuestra campaña sigue adelante, sin miedo y con más fuerza que nunca. Ninguna amenaza podrá detener este proyecto”, informó en un comunicado de prensa.

En su momento, el excontralor denunció que la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ha mostrado esquiva a aceptar su solicitud de mejorar su esquema de protección.

“Hemos pedido apoyo en seguridad a la Unidad Nacional de Protección y nos lo han negado permanentemente”, aseguró.