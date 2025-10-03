La Nueva EPS confirmó la terminación de contratos con varias instalaciones Prestadoras e Salud (IPS) en distintas regiones del país, medida que, según explicó, busca reorganizar la red de servicios y optimizar el uso de los recursos disponibles.

La entidad precisó qué, tras la notificación, los prestadores deberán continuar atendiendo a los usuarios durante un plazo de 60 días, conforme lo establece la normativa, mientras se concreta la transición hacia una nueva red de atención.

“La atención en servicios de baja y mediana complejidad está completamente garantizada. Luego de la notificación de la terminación del contrato, los prestadores actuales deberán continuar brindando servicios durante un periodo de 60 días”, indicó la EPS en un comunicado.

La EPS informó que los detalles de la nueva red de atención se darán a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales, entre ellos la página web, líneas de atención y puntos de contacto.

En relación con los pagos pendientes, la entidad señaló que desde agosto de 2025 ha girado más de 3,5 billones de pesos a prestadores de salud y que se han instalado mesas de trabajo para la conciliación de carteras con instituciones de diferentes regiones.

“Nueva EPS sigue avanzando en la estabilización de pagos a prestadores de salud, garantizando giros por más de los 3.5 billones de pesos desde el mes de agosto de 2025, además se han realizado diferentes mesas de trabajo para conciliar carteras con prestadores en todo el país”, agregó la entidad.