Ya hay fecha para que el representante a la Cámara David Racero responda en una audiencia pública de alegatos ante el Consejo de Estado por los presuntos nombramientos irregulares que promovió en el Sena, la demanda busca su “muerte política”.

Será el próximo miércoles 8 de octubre cuando se cumpla dicha audiencia que se llevará a cabo de manera virtual con la asistencia de los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de Decisión, el demandado, su defensa así como los demandantes.

Esta demanda que busca la pérdida de su investidura fue admitida a principios de julio pasado y firmada electrónicamente por Jorge Iván Duque Gutiérrez, consejero ponente de la Sala Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado.

El caso se dio a conocer a la palestra pública luego de que el periodista Daniel Coronell revelara unos audios sobre presuntas irregularidades en manejo de puestos en el SENA.

“En su momento le pregunté a David Racero si le había pedido puestos al director del Sena Jorge Londoño. Racero respondió que no recordaba claramente pero que era probable que alguna vez le hubiera hablado de trabajos para miembros del Pacto Histórico capacitados para desempeñarlos”, dijo en El Reporte Coronell de W Radio en su momento el periodista.

Debido a eso, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció abriendo una investigación al congresista y al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por la comisión de presuntas irregularidades en la contratación de esta última entidad.

La Sala de Instrucción Disciplinaria señaló para ese entonces de que investigaría las denuncias que dieron a conocer varios medios de información del país, en las que se revelaron varios audios y conversaciones que, al parecer, sostuvieron los dos funcionarios y en las que estarían estableciendo la manera de vincular personal y analizando la posibilidad de un concurso amañado, entre otras acciones.

En el mismo sentido, aseguraron que se validaría la supuesta participación en los hechos de un familiar de Racero, para quien también habrían sido solicitados algunos cargos en el Sena, en detrimento de los derechos de servidores que los estaban ocupando y que pertenecerían a otros partidos políticos.