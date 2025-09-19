A través de su director, Mauricio Rodríguez Amaya, Prosperidad Social anunció que este mes de septiembre empieza la entrega de transferencias monetarias para los hogares beneficiarios de los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
Leer también: Refuerzan seguridad en Palogordo por traslado de alias El Costeño, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe
Es el cuarto ciclo del año, que de acuerdo con números de la entidad, beneficiaría a 774.823 hogares con una inversión de $260.680 millones.
Autoridades en Maicao lanzan alerta: no hay que realizar pagos para ser beneficiario de Renta Ciudadana
Se trata de programas que benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños y niñas menores de 6 años, en situación de alta vulnerabilidad. También llegarán los recursos a 50.868 hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.
Requisitos de Renta Ciudadana
Aseguramiento en salud.
Matrícula escolar para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.
Esquema de vacunación completo para los menores de 6 años.
Importante: “Debe cumplirse de forma inmediata”: Benedetti sobre suspensión de la erradicación forzada ordenada por Petro
Es importante recordar que el dinero de las transferencias no es acumulable.
Fechas y cómo reclamar el dinero
Prosperidad Social también indicó que el Banco Agrario entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar.
Los beneficiarios deben contactarse directamente con la entidad para conocer el momento en que pueden recibir el dinero.
El comienzo del ciclo es este 25 de septiembre y la jornada finalizará el 13 de octubre para los hogares que reciben los pagos en modalidad de giro.