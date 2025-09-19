A través de su director, Mauricio Rodríguez Amaya, Prosperidad Social anunció que este mes de septiembre empieza la entrega de transferencias monetarias para los hogares beneficiarios de los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Leer también: Refuerzan seguridad en Palogordo por traslado de alias El Costeño, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe

Es el cuarto ciclo del año, que de acuerdo con números de la entidad, beneficiaría a 774.823 hogares con una inversión de $260.680 millones.

Se trata de programas que benefician a hogares que cuidan a más de 851.294 niños y niñas menores de 6 años, en situación de alta vulnerabilidad. También llegarán los recursos a 50.868 hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

¡Buenas noticias! Las transferencias monetarias del cuarto ciclo de #RentaCiudadana y #DevoluciónIVA ya tienen fecha: comenzarán el 25 de septiembre y beneficiarán a 774.823 familias. Toda la información aquí 👉🏼: https://t.co/ir3Yh1tZtv pic.twitter.com/aWkmHcEvcf — Renta Ciudadana (@RentaCiudadana) September 18, 2025

Requisitos de Renta Ciudadana

Aseguramiento en salud.

Matrícula escolar para niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.

Esquema de vacunación completo para los menores de 6 años.

Importante: “Debe cumplirse de forma inmediata”: Benedetti sobre suspensión de la erradicación forzada ordenada por Petro

Es importante recordar que el dinero de las transferencias no es acumulable.

Fechas y cómo reclamar el dinero

Prosperidad Social también indicó que el Banco Agrario entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar.

Los beneficiarios deben contactarse directamente con la entidad para conocer el momento en que pueden recibir el dinero.

El comienzo del ciclo es este 25 de septiembre y la jornada finalizará el 13 de octubre para los hogares que reciben los pagos en modalidad de giro.