La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano, señalado como presunto determinador del homicidio de su hermano, el empresario y abogado Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años.

El operativo lo realizaron el pasado viernes 18 de septiembre de 2025 en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali, con apoyo del CTI.

Según versiones preliminares, otra persona vinculada a la familia también habría sido detenida, aunque las autoridades no han entregado más información.

Este caso es del 6 de abril de 2025, cuando la víctima fue vista por última vez en el barrio Santa Mónica, norte de Cali, tras compartir un almuerzo con Juan Carlos. Minutos después de despedirse, dejó de contestar llamadas y mensajes.

Con las labores del Gaula permitieron ubicar su vehículo en la zona rural de Navarro. Días después, entre el 11 y 12 de abril, sus restos fueron encontrados en un cañaduzal de la vereda El Estero, corregimiento Hormiguero.

El cuerpo estaba desmembrado y calcinado, y fue identificado por Medicina Legal mediante pruebas de ADN.

Asimismo, en abril, la Fiscalía había judicializado a Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, señalado de participar en la interceptación y posterior asesinato del empresario. Fue imputado por desaparición forzada y homicidio agravado, aunque no aceptó los cargos y permanece bajo medida de aseguramiento.

Alejandra Uribe, hija de la víctima, relató que su padre salió del restaurante a entregar unas cajas y que la señal de su celular mostró actividad en Cachipay a las 4:22 p.m., lo que indicaría que fue secuestrado de inmediato.

“A él lo desmembraron y, después de que le cortaron todas sus partes, lo quemaron”. Además, la familia ya había enfrentado otro hecho de violencia años atrás, cuando la madre de Alejandra fue asesinada en una finca en Ginebra.

Aunque no cree que ambos casos estén directamente relacionados, sí sostiene que es un golpe muy grande con esta muerte de su padre.

Alejandra describió en una entrevista en Caracol Radio: “Estamos destruidos, todos estamos destruidos”.