El lunes 15 de septiembre, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro causó revuelo mediático tras varias frases relacionadas a la mujer.

Leer más: “Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Miguel Uribe Londoño a Petro

Una de estas polémicas frases estuvo relacionada a las mujeres que son llevadas por hombres de los “barrios populares” y después son abandonadas en estado de embarazo.

“A los muchachos perdidos en la vida yo les llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un ‘Brayan’ que se lleva las mujeres quien sabe a qué, y después las deja embarazadas y votadas, y es uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá: la mujer embarazada”, añadió el jefe de Estado enfáticamente.

Ante esto, un grupo de jóvenes llamados Brayan difundió un video humorístico el pasado miércoles como respuesta al presidente Gustavo Petro, después de que los calificara como “vampiros codiciosos” que abandonan a las mujeres. El comentario fue calificado como estigmatizante y sin sustento.

Ver también: Las implicaciones y los caminos tras la decisión del CNE sobre el Pacto Histórico

Por su parte la Registraduría Nacional señaló que en el registro civil histórico aparecen 165.538 personas llamadas Brayan. La cifra de estos hombres llamados así en Colombia incluye “inscripciones válidas y anómalo-válidas”, es decir, documentos que mantienen validez jurídica.

Asimismo, el video sobre la apreciación de Petro se hizo viral en redes sociales. Diferentes sectores políticos y mediáticos lo criticaron, y además surgieron varios memes sobre el tema de los ‘Brayans’. Algunos de los más vistos son:

"...yo los llamo los Brayans. Qué si. Esos muchachos que enamoran mujeres del barrio, las embarazan y luego las deja tiradas"

Brayan Gustavo Berto



Al final, dirán..."Yo no los crié" pic.twitter.com/1Ea2bdUsMy — Oroco78 (@oroco78) September 17, 2025

Los Brayan que Conozco // Los de la asociación de Brayans 🐶 pic.twitter.com/TOdwotiRGE — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) September 18, 2025

Todos los brayans de León pic.twitter.com/QGuOdVgyCl — Mr. Mena (@CISKOOL) May 24, 2025

Como este, están todos los Brayans petristas https://t.co/eWXXEsdTYe pic.twitter.com/UqfoE5KnOr — Doc 𝕏 Mata (@DrMataLawyer) September 17, 2025