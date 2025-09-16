El lunes 15 de septiembre, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro causó revuelo mediático tras varias frases relacionadas a la mujer. Diferentes sectores políticos y mediáticos lo criticaron.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlos, pues será una gran mujer. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, fue una de las frases dichas por el jefe de Estado.

Asimismo, fue tildado de ‘misógino’ al referirse con ciertos comentarios a la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.

“Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías. (...) Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, dijo Petro.

Otra de las polémicas frases del encuentro de ministros, del pasado lunes, estuvo relacionada a las mujeres que son llevadas por hombres de los “barrios populares” y después quedan desprotegidas y en estado de embarazo.

“A los muchachos perdidos en la vida yo les llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un ‘Brayan’ que se lleva las mujeres quien sabe a qué, y después las deja embarazadas y votadas, y es uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá: la mujer embarazada”, añadió el presidente enfáticamente.

Las palabras del presidente causaron incomodidad incluso entre su gabinete. Una funcionaria intervino para corregir al jefe de Estado, señalando que este tipo de comportamientos no se limitan a un estrato social específico. “No son solo los Brayans”, afirmó, enfatizando que los hay “en todos los estratos sociales”.

Petro, sin embargo, insistió en su línea argumentativa. “Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías”, agregó, profundizando en su crítica hacia las dinámicas sociales que, según él, afectan directamente a las mujeres y a la estructura familiar.

De inmediato, las criticas en redes sociales y diferentes sectores políticos y sociales no se hicieron esperar, ya que se refirió despectivamente en contra de los jóvenes de barrios populares, generalizando su sentido de responsabilidad y trato hacia las mujeres.