Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra la alcaldesa del municipio de Cajibío, Diana Carolina Cabanillas Valencia, quien es señalada como presunta responsable de las irregularidades detectadas en la contratación de la operación logística para la realización de eventos.

De acuerdo con la Fiscalía, la mandataria municipal, entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024, suscribió con un mismo oferente cuatro contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía, que ascendieron en valor a 280 millones de pesos.

Para las autoridades, la actuación habría desconocido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.

“Algunos de los contratos estaban relacionados con la ‘Implementación del Sector Comercio, Industria y Turismo Competitivo en el municipio de Cajibío; y otro, para atender lo relacionado con la celebración del día de la familia campesina del corregimiento de Carmelo.”, explicó la Fiscalía.

Cabanillas Valencia fue imputada por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, los cuales no fueron aceptados.

