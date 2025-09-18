Luego de que fuera condecorado por parte de la Policía Nacional y por la mismísima vicepresidenta, Francia Márquez, el agente de tránsito José Félix Ángulo Cabeza, víctima de un acto de racismo en mayo pasado, vuelve a ser noticia, pero no por su ejemplar comportamiento como ya lo demostró, ahora está envuelto en una polémica.

A través de videos publicados en redes sociales se conoció la denuncia de un joven que asegura que fue víctima de una agresión por parte del agente de tránsito en la ciudad de Cali.

En el video se ve a Ángulo y a su presunta víctima discutiendo acaloradamente. Al parecer, el joven fue requerido por las autoridades de tránsito para un procedimiento de rutina y este se habría negado lo que generó la trifulca que se fue a los golpes, según denunció el agredido.

“Vea como me volvió el ojo de un puño”, se le escucha decir al joven mientras a través de un retrovisor deja ver la herida que le habría causado el agente José Félix en uno de sus párpados de donde emanaba sangre hasta su barbilla.

“Pero ustedes no me pueden pegar porque no soy hijo de ustedes”, insistía el agredido. Ante los reclamos el agente de tránsito en cuestión se excusó: “Me tiraste la moto y me tocó sostenerme de vos”.

Nuevo enfrentamiento entre agentes de tránsito y un ciudadano en Cali



Un agente de tránsito, recientemente homenajeado por la Alcaldía de Cali en un caso relacionado con racismo, habría causado lesiones a un ciudadano, según se observa en un video que circula en redes. Este… pic.twitter.com/pN4zOHVdCa — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 17, 2025

La denuncia de esta agresión fue dada a conocer por el concejal de Cali, Roberto Ortiz, quien aseguró este tipo de incidentes lo único que haces es agravar “la tensa relación entre las autoridades de tránsito y la ciudadanía”.

“Hago un llamado urgente al alcalde Alejandro Eder para que promueva la reconciliación ciudadana y tome medidas inmediatas que eviten la escalada de estas confrontaciones. La situación ya es insostenible y amenaza con consecuencias fatales. ¡Es hora de actuar con decisión para prevenir una tragedia!”, sentenció Ortiz a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

Es de recordar que José Félix Ángulo ya había ocupado titulares en mayo pasado luego de que fuera víctima de insultos racistas por parte de un hombre mientras adelantaba labores de verificación y control de espacio público en el sector de San Fernando en la capital del Valle del Cauca.

Un día después de la agresión, en un acto simbólico realizado el alcalde condecoró al agente Angulo Valencia. Alejandro Eder, alcalde de Cali, en su momento exaltó su temple y profesionalismo durante el altercado, al tiempo que condenó enérgicamente las expresiones de odio y racismo.