El Senado aprobó este martes una proposición que declara como organización criminal transnacional al Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Leer más: Senado aprobó declarar al ‘Cartel de los Soles’ como una organización terrorista y narcotraficante

Con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado “declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas”.

Para la Cámara Alta, este grupo criminal es “una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial”.

“En tal virtud, el Senado de la República exhorta al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para que honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”, agregó la información.

Le puede interesar: Citan al director del Icetex a debate de control por la eliminación de subsidios de la tasa de interés

Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no reconoció al denominado Cartel de los Soles dentro de las organizaciones narcotraficantes y aseguró que las amenazas criminales se definen en un documento llamado ‘Análisis de las capacidades críticas de la amenaza’.

“En ese documento se establecen prácticamente tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés son las drogas, la ambición, no la ideología. Está el Clan del Golfo, ELN, y las Disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas”, dijo Sánchez a su salida de una moción de censura en su contra, que se suspendió por falta de quórum.

No olvide leer: Los secuestros más atroces de las FARC