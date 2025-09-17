La investigación que se había abierto contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presunto direccionamiento de contratos de servicios de transporte aéreo en esta compañía fue archivada por la Fiscalía, según pudo confirmar EL HERALDO.

En contexto: Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, será investigado por presunto direccionamiento de contratos

Aunque la decisión se dio el pasado 22 de agosto, solo hasta este miércoles se conoció el documento oficial del ente acusador en el que un fiscal especializado de Administración Pública de la Seccional Bogotá decidió archivar la indagación que se había abierto tras la denuncia interpuesta por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), argumentando que año tras año había sido excluido de los procesos contractuales.

El abogado Julián Quintana, representante de Helicol, argumentó en su momento que desde 2011 se habría montado “un esquema de contratación que impidió la competencia real mediante pliegos diseñados a la medida de Helistar”, otra empresa del sector.

El abogado aseguró que dicho esquema incluyó exigencias técnicas injustificadas, cancelación de licitaciones abiertas cuando otros oferentes eran habilitados y hasta prórrogas contractuales con irregularidades.

Sin embargo, para la Fiscalía no se evidenció “existencia de un acuerdo criminal entre funcionarios de Ecopetrol S.A. y otras empresas, por cuanto los procesos de selección para la prestación del servicio de transporte aéreo nunca estuvieron concentrados en cabeza de una sola compañía, contrario a ello se han desarrollado por empresas diferentes”.

“En cada uno de los procesos de selección referenciados (2011,2015, 2016, 2021, 2022, 2023, 2024) han participado distintos funcionarios, directivos y lideres de cada una de las sociedades contratantes, para la estructuración de los documentos (pliegos, términos de referencia, especificaciones técnicas, reglas generales y particulares, minuta de contrato, etc)”, añadió la Fiscalía.

Y enfatizó que Ricardo Roa Barragán está al frente de Ecopetrol desde abril de 2023, “mucho después de los hechos denunciados”.