La Fiscalía General de la Nación informó este miércoles sobre la captura de Greiyory José Cartagena Ramos, un ciudadano venezolano acusado de atraer a menores de edad mediante falsas promesas de empleo en México. El hombre, según la investigación, habría retenido a tres niñas en una vivienda de la localidad de Engativá, occidente de Bogotá.

De acuerdo con el ente acusador, Cartagena Ramos creó un perfil en redes sociales haciéndose pasar por adolescente. A través de esta identidad falsa, contactó a tres niñas de entre 10 y 11 años, a quienes convenció de reunirse para supuestamente coordinar un viaje a Medellín y, posteriormente, a Ciudad de México.

El pasado 8 de septiembre, tras culminar su jornada escolar, las menores acudieron a la vivienda del hombre, ubicada en el sector conocido como El Muelle, en Engativá. Allí habrían sido retenidas en una habitación y sometidas a intimidaciones.

Las niñas lograron escapar

Las víctimas consiguieron escapar y regresar con sus familias, quienes denunciaron lo sucedido ante las autoridades. El caso permitió a la Policía Nacional ubicar y capturar al señalado responsable.

El procedimiento judicial estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Bogotá, que presentó a Cartagena Ramos ante un juez de control de garantías.

No aceptó los cargos

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro agravado y tráfico de niños, niñas y adolescentes. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

En Colombia, delitos como el secuestro agravado y la trata o tráfico de menores tienen penas severas contempladas en el Código Penal, con el fin de proteger de manera integral los derechos de la niñez.