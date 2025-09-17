La Fiscalía General de la Nación informó recientemente que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, señalado de golpear y causar la muerte de su hijastro de cuatro años en un inmueble del barrio Castilla, en Medellín.

El hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando el hombre levantó al niño de la cama, lo golpeó en repetidas ocasiones, lo lanzó al piso y posteriormente lo agredió con un machete. La madre del menor intentó intervenir, pero también fue atacada.

Estado de salud y fallecimiento del niño

El niño, identificado como Nairkel, quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital General de Medellín. Los exámenes médicos confirmaron lesiones graves en la cabeza, tórax, espalda y pecho.

Durante tres días permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció el martes 16 de septiembre, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez: “Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Fue asesinado”, expresó.

Así avanza el caso del hombre que golpeó y causó la muerte de su hijastro de 4 años

Si bien hasta el 16 de septiembre se conoció que la Fiscalía había imputado a González Gallego por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada, y que el procesado no aceptó los cargos, se espera que la imputación cambie ahora a homicidio, teniendo en cuenta el fallecimiento del menor.

La medida de aseguramiento busca proteger a la madre del niño, quien también era víctima de un ciclo constante de violencia física y emocional.

El crimen ha causado profunda indignación en el país, especialmente en Medellín. El alcalde Gutiérrez expresó su rechazo: “Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Ya está capturado y pagará por esto”.

González Gallego, además, es señalado por las autoridades de pertenecer a la organización criminal ‘Los Mondongueros’, lo que agrava el panorama judicial en su contra.