La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para indagar una denuncia en contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por supuestos actos de traición al Gobierno Nacional.

En este sentido, el ente acusador recolectará los elementos de prueba e inspecciones técnicas necesarias que permitan definir si hay metidos suficientes para emprender una investigación formal contra los dos oficiales en retiro.

Quien hizo la denuncia fue el sargento (r) del Ejército Nacional, Alexander Chala Saénz, a través de redes sociales. En los chats se lee una conversación en la hablan sobre la firma de un contrato que pide que “no pase por Presidencia”.

Sobre esto, el ministro se pronunció y se desligó de los supuestos chats que habría sostenido a una persona a la que Chala Saénz prefiereno identificar por seguridad.

“Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al Gobierno y corrupción, no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el Presidente de la República”, aseveró.

Asimismo, Sánchez calificó de “inaceptable” el andamiaje de este tipo de acusaciones “sin fundamento con el fin de generar división, caos e incluso odio y violencia” en momentos “de gran complejidad y volatilidad para el país”.

“Mi honor y lealtad son los únicos activos que poseo, y no permitiré que sean mancillados sin consecuencias. Defenderé mi buen nombre por todas las vías legales disponibles. Los mensajes infundados, calumniosos y cizañeros divulgados en redes sociales contra mí, son un claro ejemplo de injuria, calumnia y falsedad, ya que se basan en imágenes y conversaciones ficticias creadas con dolo”, agregó el ministro.