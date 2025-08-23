El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado que las operaciones militares en el Nordeste antioqueño y el sur del Bajo Cauca “han golpeado de manera contundente” a las estructuras del ELN, GAO-r y Clan del Golfo, reduciendo su capacidad armada, logística y financiera.

Leer más: Hallan cadáver de hombre con signos de tortura dentro de local comercial de la calle 76

Asimismo, el jefe de Estado indicó que las Fuerzas Militares han debilitado el control de estas estructuras criminales sobre corredores estratégicos y comunidades, enfatizando que desde noviembre de 2024 se adelantan operaciones ofensivas sostenidas en Amalfi, Anorí, Segovia, Remedios, Cáceres y Tarazá.

“Estas estructuras convergen por el interés en las economías ilícitas de la minería ilegal en el cañón del río Porce, corredor estratégico de movilidad”, añadió Petro a través de su cuenta de X, asegurando que actualmente el Gobierno ha ejecutado 28 operaciones ofensivas entre ambos departamentos.

De igual manera mencionó que se han realizado cinco bombardeos y han ingresado más de 300 hombres al área de operaciones, “afectando mando y control, economías ilícitas y dinámica criminal”.

Ver también: Reaparece ‘Iván Mordisco’ tras captura de su hermano y envía mensaje a Petro: ‘Su gobierno se ensaña contra familias de guerrilleros’

Respecto a los resultados operacionales contra estas estructuras criminales, el presidente Petro señaló que se han ejecutado 105 en lo que va del año; de igual manera cinco operaciones contra la minería ilegal y varios capturados en ambos casos.