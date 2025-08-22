El procurador General de la Nación Gregorio Eljach emitió un enérgico pronunciamiento tras los atentados terroristas perpetrados este jueves en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia, hechos que hasta el momento dejan un saldo de 18 personas fallecidas y decenas de heridos, entre ellos miembros de la Fuerza Pública y civiles.

El jefe del Ministerio Público calificó los ataques como “execrables actos del narcoterrorismo que enlutan a Colombia” y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del atentado contra un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y el ocurrido en la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali.

El jefe del Ministerio Público instó a la unidad nacional como la estrategia más efectiva para enfrentar a los violentos y advirtió que el país no puede tolerar un retorno a épocas marcadas por la violencia. “La memoria de un pasado violento nos obliga a mantenernos firmes y vigilantes, impidiendo que la criminalidad socave los cimientos de nuestra institucionalidad”, afirmó.

Ernesto Guzmán Jr/EFE Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali.

En su declaración, el funcionario hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Rama Judicial para garantizar la supremacía del Estado frente a las organizaciones criminales. Recalcó que el narcoterrorismo debe ser sometido con el rigor de la ley, tanto en el ámbito interno como bajo el derecho internacional.

Asimismo, pidió al presidente de la República Gustavo Petro revisar la situación actual de expansión de las estructuras criminales y fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública. Si bien reconoció los esfuerzos de los últimos gobiernos en la búsqueda de la paz, subrayó que este propósito no puede hacerse “a expensas de la seguridad de la nación y de la vida de los colombianos”.

Finalmente, llamó a todos los sectores de la sociedad a defender la democracia y garantizar unas elecciones en paz y con plenas garantías, al tiempo que destacó la importancia del diálogo como herramienta para construir consensos en torno a la vida y el fortalecimiento institucional.