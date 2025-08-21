Una fuerte explosión se registró en la tarde de este jueves en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, en el departamento de Valle del Cauca.

De acuerdo con un balance preliminar, al menos cinco personas perdieron la vida y otras once resultaron heridas.

En este sentido, Alejandro Eder, alcalde de Cali, explicó que los organismos de socorro ya se encuentran en el sitio para socorrer a los heridos.

Caleños. Hace un momento se presentó una situación que estamos verificando en la Cra. 8, en inmediaciones de la Base Aérea. De inmediato desplegamos los equipos de @SaludCali, @SeguridadCali y @RiesgoCali para atender a las personas heridas. — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Las primeras versiones señalan que un vehículo habría detonado cerca de la Escuela Militar de Aviación, dejando un saldo de varios heridos.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza atentado ocurrido en inmediaciones de la Base Aérea. La Personería Distrital de Santiago de Cali rechaza de manera categórica el atentado ocurrido en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, el cual constituye un hecho violento que atenta nuevamente contra la vida, la tranquilidad ciudadana y la seguridad del Distrito.Como órgano de control y defensor de los derechos humanos, expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y con toda la comunidad afectada por este lamentable acontecimiento”, comunicó la Personería de Cali.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de manera pronta, transparente y eficaz las investigaciones correspondientes, que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar que los responsables respondan ante la justicia”, agregaron.

Ciudadanos reportan dos explosiones en la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali. pic.twitter.com/H2L1U9lk4D — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 21, 2025

